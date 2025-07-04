Герой России рассказал о трудовой доблести саратовцев

Подведены итоги социального проекта о трудовой доблести саратовцев в годы Великой Отечественной войны.

В пресс-центре ГТРК «Саратов» состоялся брифинг, посвященный реализации социального проекта «Горжусь твоей трудовой доблестью, Саратов!». Социальный проект реализуется Саратовской региональной общественной организации ветеранов – защитников государственной границы «Часовые Родины» за счет средств областного гранта для некоммерческих организаций.

В брифинге приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой России, генерал-майор Александр Белоглазов, руководитель региональной общественной организации «Часовые Родины», участник СВО Андрей Малышев, а также член штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Марина Малышева.

По словам министра, объявленный президентом Год защитника Отечества и 80-летие Великой Победы стали временем активного взаимодействия органов власти и общественных организаций в проведении патриотической работы и просветительской исторической деятельности.

«Из 78 проектов победителей регионального грантового конкурса 2024 года, 15 связаны с тематикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также сохранению исторической памяти Саратовской области. Хочу поблагодарить все общественные организации, которые реализуют проекты по сохранению исторической памяти», — отметила на брифинге Наталья Трошина.

Отдельно министр отметила, что общественная организация «Часовые Родины» проводит в регионе комплексную работу в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, организовав целое движение «бабушкинцев» — юных друзей пограничников. Новый проект организации «Горжусь твоей трудовой доблестью, Саратов!», по словам Натальи Трошиной, также рассчитан на детскую аудиторию, рассказывая в доступной форме о героических трудовых подвигах саратовцев в годы Великой Отечественной войны.

Александр Белоглазов также отметил важность и востребованность патриотической работы в современной обществе, поделившись опытом ее проведения в военном училище. Он также рассказал о военных учебных заведениях Саратова в годы войны, об истории института, который он окончил более 20 лет назад, военных и трудовых подвигах его выпускников, отметив, что в период Великой Отечественной войны 24 выпускникам этого учебного заведения было присвоено звание Героя Советского Союза.

Андрей Малышев представил информацию о ходе реализации проекта «Горжусь твоей трудовой доблестью, Саратов!», в рамках которого была издана серия книг, посвященных важным аспектам истории нашего региона в годы Великой Отечественной войны. В частности, в книгах рассказывается о строительстве железной дороги, работе эвакуационных госпиталей, промышленных предприятий, саратовских танковых войсках и 4-ой пограничной школе НКВД. Каждая книга содержит не только исторические факты, но и интерактивные элементы, включая QR-коды для просмотра видеоматериалов, что делает информацию доступной для детей от 6 лет.

Марина Малышева презентовала уже опубликованные книги, рассказав об их значимости для молодого поколения.