В Саратове суд вынес приговор экс-министрам Шихалову и Пожарову

Вынесен приговор двум бывшим крупным саратовским чиновникам за растрату и мошенничество.

Кировский районный суд Саратова признал виновными Максима Шихалова и Владимира Пожарова, ранее занимавших министерские посты. Их обвинили в преступлениях, совершённых во время работы на предприятии АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики».

По данным следствия, с 2017 года фигуранты дела похитили средства предприятия через несколько схем: арендовали для личного пользования автомобиль Mercedes-Benz за счёт завода, заказали ненужную дизельную электростанцию у компании своих жён, а также присваивали зарплаты подчинённых.

Суд назначил обоим реальные сроки лишения свободы, которые оказались мягче запрошенных прокуратурой. Шихалов получил 6 лет колонии общего режима, а Пожаров — 7 лет. Кроме того, каждого оштрафовали на 900 тысяч рублей. Об этом из зала суда 9 июня передает агентство «СарИнформ».

Ольга Сергеева