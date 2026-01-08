В Саратове высадился «Новогодний десант добра»

В Саратове провел работу добрый «сказочный десант».

Волонтеры автономной некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» поздравили с Новым годом детей и молодых взрослых, находящихся на патронаже выездной паллиативной медицинской службы города, а также провели праздничные мероприятия в лечебных учреждениях.

Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Поздравления прошли в рамках проекта организации «Добро детям. Помощь паллиативным детям». Десять бригад Деда Мороза и Снегурочки побывали в разных уголках города, чтобы лично вручить подарки и частичку праздника тем, кто особенно нуждается в тепле и заботе. Уже 100 семей встретили Новый год вместе с командой проекта.

«Важен сам принцип помощи — чтобы ребёнок оставался в кругу самых близких: с мамой, папой, братьями, сёстрами. В своём, привычном и безопасном мире. Каждый ребёнок смог загадать желание лично сказочным гостям. Счастливы были все: и дети, и их родители, и братья с сёстрами. Мы дарим заботу, которая им так нужна», – рассказала об акции директор АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова. Она также подчеркнула, что это возможно только благодаря объединению сил всего общества.

Новогодний марафон доброты продолжается и в период каникул: праздничные мероприятия проходят не только в Саратове, но и в районах области. 13 января участников проекта ждет традиционный рождественский квартирник.

АНО поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» является победителем регионального конкурса социальных проектов для НКО 2025 года. Организация уже 8 лет поддерживает семьи с детьми, имеющими инвалидность, в том числе нуждающимися в паллиативной медицинской помощи. На сегодняшний день на патронаже организации находится более 250 семей.

Подготовила Ольга Сергеева