В Саратове за 1,6 млрд строят молочный комбинат «Сокол» на 260 рабочих мест

Молочный комбинат «Сокол» стал первым якорным резидентом индустриального парка «Столыпинский».

Инвестиции в проект превысят 1,6 млрд рублей, что обеспечит создание 260 новых рабочих мест.

Сейчас на площадке готовят основание главного корпуса, зимой начнут монтаж инженерных сетей и оборудования. Мощность первой очереди — 100 тонн молока в сутки. Вскоре стартуют переговоры с ритейлерами по сбыту.

Всего в парке уже пять компаний-резидентов. Губернатор Роман Бусаргин пообещал инвесторам быстрый доступ к коммуникациям и льготные условия, назвав создание удобной финмодели ключевой задачей.

Ольга Сергеева