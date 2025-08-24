В Саратове за 3 миллиона рублей продают редкую 45-летнюю «Тойоту»

В Саратове выставлена на продажу редкая 45-летняя Toyota Corona 1980 года выпуска.

Праворульный седан с механической коробкой передач имеет пробег всего 140 тысяч километров.

Хозяйка автомобиля Виктория утверждает, что это единственный такой экземпляр в городе. Она оценила раритет в 3 миллиона рублей и готова рассмотреть вариант обмена на грузовик или спецтехнику.

Модель шестого поколения, выпускавшаяся до 1982 года, известна своей надежностью и долговечностью — владельцы часто называли эти автомобили «бессмертными».