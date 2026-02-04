В Саратове за 620 тысяч продают новый бизнес на пончиках

Готовый бизнес по продаже пончиков и бургеров выставили на продажу в Саратове.

Реализуется действующая точка общественного питания, специализирующаяся на продаже пончиков и бургеров по авторским рецептам. Проект, работающий всего 2,5 месяца, размещён в отдельном здании на проспекте 50 лет Октября, в районе 2-й Дачной.

Продавец, индивидуальный предприниматель по имени Дарья, предлагает новый бизнес как готовое решение. В стоимость в 620 000 рублей включено всё оборудование, мебель, а также остатки товарных запасов. Само помещение площадью 12 м² сдаётся в аренду.

По словам продавца, решение о продаже связано с нехваткой времени на управление этой точкой из-за занятости в других бизнес-проектах. При этом отмечается, что благодаря уникальным рецептам заведение на старте показало отличные результаты.

Алиса Эай