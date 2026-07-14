В Саратове за ночную глажку белья в прачечной готовы платить 3 тысячи рублей

В Саратове появилась вакансия ночного гладильщика.

Работнику платят более 3 тысяч за смену, опыт не нужен.

Местная прачечная ищет сотрудников на промышленную глажку белья. График — ночной (с 20:00 до 08:00), работа строится по схеме 1/1, предусмотрены и дополнительные смены.

Зарплата за одну смену — 3080 рублей. От соискателей требуется лишь физическая выносливость, аккуратность и готовность пройти обучение на месте. В обязанности войдёт глажка и комплектация постельного белья на станке.

Ольга Сергеева