В Саратове задержаны напавшие на мужчину и похитившие у него деньги

На улице Танкистов в Саратове двое неизвестных избили 30-летнего местного жителя и похитили у него 8500 рублей. Потерпевший сразу обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа с кинологом. Благодаря слаженной работе правоохранителей, подозреваемых задержали в короткие сроки. Ими оказались двое молодых людей 22 и 23 лет, ранее не судимых. Похищенные деньги они успели потратить.

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.