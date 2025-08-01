В Саратове закончилось виртуальное путешествие по городу

В Саратове закрылась виртуальная выставка, посвящённая улице Немецкой (ныне проспект Столыпина).

Пространство для изучения и сравнения старой архитектуры центра Поволжья с новой организовал культурный центр «Пионер». Любители истории и урбанистики смогли окунуться во времена Саратова XX века и увидеть, как менялась главная улица города. За работами виртуальных дизайнеров можно было наблюдать до 20 июля.

Также в здании центра культуры проходил кинопоказ процесса реконструкции исторически значимых объектов.

Фото: соцсети