В первом полугодии 2025 года благодаря поддержке Вячеслава Володина реализованы важнейшие проекты по модернизации транспортной инфраструктуры.
⠀
-Запущены трамвайные маршруты №8 и №9.
-С 1 июля начнется рабочее движение по маршрутам №4 и №6.
-Обеспечена речная связь между Саратовом и Балаково — скоростные «Валдаи» начали курсировать впервые за 30 лет.
Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове запущены новые трамвайные маршруты и расширяется сеть речных перевозок
войти в систему
Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись
Забыли пароль? получить помощь
восстановление пароля
Восстановите свой пароль
Пароль будет выслан Вам по электронной почте.