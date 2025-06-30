В Саратове запущены новые трамвайные маршруты и расширяется сеть речных перевозок



В первом полугодии 2025 года благодаря поддержке Вячеслава Володина реализованы важнейшие проекты по модернизации транспортной инфраструктуры.

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-Запущены трамвайные маршруты №8 и №9.

-С 1 июля начнется рабочее движение по маршрутам №4 и №6.

-Обеспечена речная связь между Саратовом и Балаково — скоростные «Валдаи» начали курсировать впервые за 30 лет.