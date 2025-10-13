В Саратове завершилась Всемирная неделя космоса с участием более тысячи слушателей

В саратовском «Доме Знаний» подвели итоги масштабной программы мероприятий, приуроченных к Всемирной неделе космоса. С 4 по 10 октября лекции, кинопоказы и встречи с экспертами посетили более 1000 человек — школьники, студенты и взрослые из разных районов области.

Ключевым событием стала встреча с ветераном космодрома Байконур Анатолием Молоковым, который поделился уникальными воспоминаниями о работе на легендарном космодроме. Подполковник в отставке рассказал о буднях испытателей ракетно-космической техники и важности каждой детали в космических запусках.

Цикл мероприятий включил также выступления лекторов Российского общества «Знание», показы тематических фильмов и заключительную лекцию астронома Юрия Кумакова о Солнечной системе. Как отметила руководитель «Дома Знаний» Наталия Серебрякова, для Саратовской области тема космоса имеет особое значение в связи с приземлением в регионе первого космонавта Земли.

Алена Орешкина