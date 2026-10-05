В Саратове жители дома жалуются на длительное отключение газа

Саратовцам невозможно приготовить еду и искупаться.

В Заводском районе Саратова разгорается коммунальный конфликт. Жители дома по проспекту Энтузиастов, 64 уже несколько дней сидят без газа — подача голубого топлива в некоторые подъезды была перекрыта после визита представителей компании «РусПромГаз» 29 сентября.

По словам горожан в соцсетях, проверка газового оборудования обернулась для них настоящей проблемой. Сначала сотрудники компании ссылались на обнаруженные утечки, а затем некоторым соседям предложили заключить договор на обслуживание плит — стоимостью 7 тысяч рублей. Представитель организации заявил: пока договоры не будут заключены со всем домом, газ не вернут.

«Невозможно нормально приготовить поесть и искупаться. Газовые колонки не работают. Управляющая компания на все вопросы отправляет в „РусПромГаз“, а те только обещают отправить аварийку», — рассказывают жильцы.

По их словам, похожая ситуация наблюдается и в других районах города. При этом ни мэрия, ни районные администрации, ни сами газовики официальных комментариев по сложившейся ситуации пока не давали.

Ольга Сергеева