В саратовских лесах за три дня до зимы грибники собирают ведрами маслята и рыжики

Аномально теплая осень продлила грибной сезон в Саратовской области до конца ноября.

В лесах продолжают находить маслята, рядовки, зимние опята и даже рыжики.

Активный сбор отмечается в окрестностях Кологривовки, Усовки, поселка Ровного и пригородов Саратова. Грибники делятся в соцсетях фотографиями обильных урожаев, заполняя целые ведра и ящики.

2025 год установил рекорд по продолжительности сезона, который обычно завершался в начале ноября. Новой тенденцией стало использование нейросетей для идентификации сомнительных экземпляров.

Ольга Сергеева