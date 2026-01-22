В Саратовской области 8,7 тысяч домов получили доступ к газу в рамках президентской программы догазификации

В Саратовской области активно продолжается реализация президентской программы социальной газификации.

В рамках крупнейшего инфраструктурного проекта в 2025 году в регионе было построено более 95 км газовых сетей для догазификации домовладений граждан.

Благодаря активному строительству газовой инфраструктуры, с начала действия программы в регионе обеспечена возможность подключения к природному газу для 8,7 тысяч домов. Мероприятия реализуются в 473 населенных пунктах региона.

На сегодняшний день природный газ уже поступил более чем в 6,4 тысячи домовладений. При этом общее количество заключенных договоров на догазификацию превысило 11,4 тысячи, что говорит о высокой востребованности программы среди жителей области.

В регионе также действует комплекс мер социальной поддержки, в рамках которых льготным категориям граждан предоставляются выплаты на проведение работ по газификации в границах участка.

Участникам программы доступны три вида социальной помощи:

– единовременная выплата, покрывающая фактические расходы, но не более 150 тыс. рублей;

– субсидия до 100 тысяч рублей, которая направляется газораспределительной организации в счет оплаты договора на газификацию жилья;

– средства регионального материнского капитала.

Право на получение субсидии имеют 12 категорий граждан, включая участников специальной военной операции и членов их семей, многодетные семьи, а также семьи с невысоким уровнем дохода.

Узнать подробную информацию о порядке получения помощи можно в учреждениях социальной поддержки населения области.