В Саратовской области отремонтируют 300 км региональных трасс

Свыше 300 км региональных дорог отремонтируют в этом году.

Как сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин, ремонт пройдет в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Приведем в порядок 54 участка в Саратове и районах области. В этом году благодаря решениям нашего Президента протяженность маршрутов, которые будут обновлены, увеличена более чем на треть. Всего же за 4 года привели в порядок свыше 1400 км региональных дорог на территории всей Саратовской области, — отметил губернатор.

Полный список участков, которые будут обновлены в 2026 году, представлен ниже в карточках.

Подготовила Ольга Сергеева