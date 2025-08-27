В Саратовской области аграрии начали сбор проса и гречихи

Саратовская область лидирует по выращенному урожаю проса и пшена.

Регион, являясь ключевым производителем проса в России (38% посевных площадей страны), в этом году демонстрирует рекордную урожайность этой культуры — 22,6 ц/га, что почти вдвое выше прошлогодних показателей.

Как сообщил министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, регион также в передовиках по производству пшена, обеспечивая 40% общероссийского объема. Переработка сосредоточена на «Урбахском комбинате хлебопродуктов» с мощностью 77 тонн пшена ежедневно.

Параллельно аграрии начали уборку гречихи с урожайностью 13 ц/га (+23% к прошлому году).

Напомним, ранее в области стартовал сев озимых на площади более 1 млн га.