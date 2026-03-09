В Саратовской области Банк России нашел на «черном рынке» нелегальных кредиторов

ЦБ выявил в Саратовской области десять нелегальных кредиторов.

Банк России обнаружил на территории Саратовской области десять компаний, которые занимались выдачей займов без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным надзорного органа, организации предлагали гражданам деньги, в том числе под залог имущества. Эксперты предупреждают: клиенты таких «черных кредиторов» подвергают себя высокому риску. Нелегалы часто устанавливают завышенные проценты и применяют агрессивные методы взыскания долгов. Кроме того, существует опасность утраты заложенного имущества даже при условии своевременного выкупа.

Чтобы не стать жертвой мошенников, жителям региона рекомендуют перед заключением договора обязательно проверять наличие компании в реестре Банка России, где перечислены все легальные финансовые организации и ломбарды. Также полезно заглянуть в список нелегальных участников рынка на сайте регулятора.

Особое внимание следует уделять оформлению документов. При получении займа под залог вещи в ломбарде клиенту обязаны выдать два документа: сохранную квитанцию и залоговый билет. В них должно быть четко прописано описание предмета залога, его оценка, срок возврата средств и полная стоимость кредита. Если документы не предоставляют или торопят с подписанием — это серьезный повод насторожиться.

Обо всех подозрительных организациях граждане могут сообщить через онлайн-приемную Банка России. По каждому сигналу регулятор проведет проверку и при необходимости включит нелегальную компанию в «черный список».

Ольга Сергеева