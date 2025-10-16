В Саратовской области безнадзорные коровы по ночам объедают клумбы с цветами

В городе Пугачеве Саратовской области жители столкнулись с проблемой ночного выпаса коров в городской черте.

Как сообщил местный житель в соцсетях, стадо с телятами регулярно появляется после полуночи, уничтожая клумбы и нарушая покой горожан.

Публикация вызвала активный отклик: многие подтвердили, что животные повреждают посадки и создают помехи на дорогах. Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с юмором, предложив «подоить бродячих коров».

Администрация района рекомендовала гражданам оформлять официальные заявления в правоохранительные органы для решения проблемы.

Ольга Сергеева