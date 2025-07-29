В Саратовской области букмекерам поднимут ставку

В Саратовскую областную Думу внесен проект поправок в региональный закон, регулирующий ставки налога на игорный бизнес.

Инициатором выступила председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова.

— Предлагается внести изменения в статью 1 закона «Об установлении размеров ставок налога на игорный бизнес в Саратовской области», установив ставку налога за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы в размере 10 млн рублей. Поправки планируем рассмотреть в ближайшее время, — рассказала депутат.

На конец 2024 года в Саратовской области таких объектов налогообложения зарегистрировано не было. Однако мера необходима, чтобы гармонизировать региональное налоговое законодательство в указанной сфере с федеральным, диктующем, что законами субъектов РФ налоговые ставки за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы устанавливаются в пределах от 9,5 млн до 10 млн рублей, а не 2,5-3 млн рублей, как раньше.

Об этом сообщает облдума.