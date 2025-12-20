В Саратовской области для юрлиц и бизнеса вводят новые тарифы на техосмотр

В регионе с 2026 года вырастут цены на техосмотр для юридических лиц и ИП.
С 1 января нового года будут увеличены предельные тарифы на обязательный технический осмотр транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Соответствующее решение опубликовал региональный комитет по государственному регулированию тарифов.
Согласно новым нормативам, максимальная плата за прохождение техосмотра составит:
Для легкового автомобиля — 1 202 рубля 34 копейки.
Для грузового автомобиля малой тоннажности — 1 315 рублей 29 копеек.
Для легкового прицепа — 991 рубль 76 копеек.
Для мотоцикла — 422 рубля 35 копеек.
Комитет также сообщил об изменении верхнего предела стоимости осмотра для автобусов, большегрузных автомобилей и прицепов к ним, однако конкретные суммы пока не опубликованы.
Для владельцев личного транспорта, не используемого в коммерческой деятельности, стоимость прохождения техосмотра сохранится на прежнем уровне.
Ольга Сергеева