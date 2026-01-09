В Саратовской области хотят обеспечить качественным интернетом 13 тысяч человек

В 2026 году в Саратовской области планируют установить базовые станции сотовой связи более чем в 40 населённых пунктах.

Как сообщил министр цифрового развития региона Владимир Старков, это обеспечит качественный интернет (стандарт 4G/LTE) примерно для 13 тысяч жителей, где его сейчас нет.

По словам министра, за 2024-2025 годы связь и интернет улучшили уже в более чем 390 сёлах и деревнях, охватив свыше 126 тысяч человек. В 122 из них доступ к 4G появился впервые.

К концу 2025 года почти все поселения области с населением от 100 человек получили стабильную мобильную связь и высокоскоростной интернет. Сейчас более 99% жителей региона имеют возможность пользоваться 4G.

Количество населённых пунктов без доступа к скоростному интернету сократилось до менее 70. Планируется, что в рамках федерального проекта и благодаря операторам связь в них появится в течение 2026–2027 годов.

Ольга Сергеева