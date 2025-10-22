В Саратовской области ищут крановщиков и сварщиков на зарплату в 200 тысяч рублей

В службе занятости Саратовской области зарегистрировано более 20 тысяч вакансий.

Большинство из них (64,3%) относятся к рабочим специальностям, остальные 35,7% — должности инженерно-технического персонала и служащих.

Наибольший доход предлагают рабочие профессии: крановщик — от 200 тысяч рублей, электрогазосварщик — до 250 тысяч, плотник-бетонщик — 150 тысяч рублей. Специалистам на должность начальника отдела информационных систем работодатели готовы платить 180-200 тысяч рублей.

Уточняется, что уровень заработной платы зависит от квалификации соискателя, образования и востребованности профессии. Все вакансии размещены на портале «Работа России».

Ольга Сергеева