Для жителей Саратовской области могут вырасти тарифы на воду и тепло

Минстрой предложил ввести надбавки на тепло и воду для ремонта коммунальных сетей.

Минстрой России предложил пересмотреть тарифы на ЖКУ и ввести «инвестиционные надбавки» на тепло, водоснабжение и водоотведение — средства пойдут на ремонт и модернизацию изношенных сетей и котельных, а не поставщикам. Проект обсуждается с ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго, в Правительство РФ его обещают внести до конца 2026 года; точные суммы и сроки не называются.

Напомним, с 1 октября 2026 года тарифы на коммуналку выросли на 8–22% в зависимости от региона, в Саратовской области — на 11,1%. Правозащитники называют надбавки двойным обложением: средства на обслуживание и ремонт уже заложены в тариф. Кроме того, Минстрой предлагает передать регионам право устанавливать индекс повышения платы за ЖКУ. В Саратовской области с 1 января 2027 года взнос на капремонт вырастет в полтора раза — с 10,84 до 16,26 руб. за кв. м. Долг жителей региона за ЖКУ составляет 600 млн рублей.