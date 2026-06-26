В Саратовской области может заметно увеличиться плата за содержание жилья в МКД

В Госдуму внесен законопроект о расчете платы за обслуживание многоквартирных домов.

Согласно данной инициативе, ответственность за установление основополагающей цены на содержание жилья будет возложена на региональные власти.

В настоящее время размер платы за содержание жилья определяется самими собственниками квартир в сотрудничестве с управляющими организациями. Однако, согласно новому законопроекту, региональные власти будут устанавливать стоимость, которая должна гарантировать выполнение минимально необходимого перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения безопасного и исправного состояния зданий.

Некоторые специалисты выражают опасения, что предстоящие изменения могут привести к росту тарифов на обслуживание многоквартирных домов. Это может вызвать недовольство среди собственников, которые ранее имели возможность самостоятельно договариваться о размере платы.

Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что новая система должна обеспечить более прозрачный и стандартизированный подход к расчету платы, что, в свою очередь, может повысить качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями.

Ольга Сергеева