В Саратовской области на 2 тысячи увеличилось количество мигрантов

В Саратовской области за первые месяцы 2025 года на миграционный учёт встали 64 тысячи иностранцев, что больше показателя за аналогичный период 2024 года почти на 2 тысячи.

Из них 35,5 тысяч человек прибыли на работу, почти 9 тысяч — на учёбу.

За это же время иностранцами совершено 521 преступление (2,5% от общего числа в регионе). Наибольшее количество зафиксировано в приграничном Озинском районе (209) и Саратове (157). С начала года из страны выдворен 391 иностранец.

Более 8 тысяч мигрантов привлечены к административной ответственности, в основном за нарушение правил пребывания в РФ и несоблюдение правил регистрации.

Ольга Сергеева