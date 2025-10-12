В Саратовской области началась осенняя высадка деревьев

Первыми к лесовосстановлению приступили в Вольском, Калининском и Лысогорском районах.

На данный момент высажено более 53 гектаров из 970 запланированных. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Уделяем особое внимание лесовосстановлению в регионе. На это направление ежегодно выделяем средства из областного бюджета. За последние три года площадь лесов увеличилась более чем на 9,8 тысячи гектаров. В этом году планируется высадить деревья на площади не менее 4 тысяч гектаров. Для этого работают 12 питомников, где выращивают посадочный материал. Основные породы деревьев, которые используются для лесовосстановления, — сосна, ясень, дуб и акация белая.Также для обеспечения лесовосстановления продолжаем поддерживать наши лесхозы. В начале года из регионального бюджета на мероприятия по высадке лесов было выделено 30 млн рублей. Еще почти 8 млн рублей направили на модернизацию лесопожарной техники, — написал губернатор в своём ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф