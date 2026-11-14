В Саратовской области нашли загадочные космические микрочастицы

Сто лет спустя: на саратовской земле нашли «пыль» того самого метеорита 1918 года.

Специалисты Музея землеведения и геологического факультета МГУ совместно с коллегами из институтов РАН обнаружили в почве Саратовской области микроскопические частицы, которые могли принадлежать знаменитому метеориту «Саратов» 1918 года. Результаты исследования опубликованы в журнале «Записки Горного института».

ИИ

История эта отчасти напоминает научную версию «поиска иголки в стоге сена». Крупные обломки были собраны, изучены и разложены по музеям ещё столетие назад. А вот мельчайшие осколки век пролежали в земле — перемешанные с почвой, перепаханные, продутые ветрами и промытые дождями, почти неотличимые от магнитных частиц земного происхождения. Исследователи собрали пять проб почвы вдоль траектории полёта метеорита, отделили магнитные частицы и изучили их под электронным микроскопом. Большинство магнитных шариков оказались техногенными — следами сжигания топлива и промышленных выбросов. Но среди них нашлись обломки с оливином, никелем и хромом, по составу сопоставимые с «Саратовом».

Фото: Фото: © t.me/d_a_life

Любопытный факт: когда метеорит падал, зрелище было впечатляющим, а вот найденного оказалось на удивление мало. Вечером 6 октября 1918 года болид пронёсся с востока на запад со стороны Самары, оставив двойной хвост, и распался на три части над севером Саратовской губернии. Крупнейший фрагмент весом около 640 кг упал в Вольском уезде, второй, примерно на 480 кг, — в Петровском. Третий, как утверждали, рухнул близ Хвалынска — его так и не нашли. Четыре года спустя минералог Кулик приехал с экспедицией и собрал по полям и огородам несколько сотен мелких осколков — местные крестьяне, питавшие к «камням с неба» смешанное чувство благоговения и практичности, немало крупных кусков расколотили и разобрали.

Natalia Meraief/Новости Саратова

Иными словами, больше века «основная часть» этого метеорита пребывает в некоторой неопределённости. Найденные теперь микроследы — не столько новое открытие, сколько попытка задним числом выдать «справку о существовании» тем самым пропавшим фрагментам. Сами исследователи признают: одного совпадения состава для окончательных выводов недостаточно, но метод уже доказал свою состоятельность. Если уж удаётся высеять из современной почвы метеоритную пыль столетней давности, значит, этот подход, возможно, поможет отслеживать исторические метеоритные дожди с куда более туманной траекторией и неясными точками падения.

Так что в следующий раз, шагнув в саратовскую землю, помните: теоретически в ней может оказаться и звёздная крошка. Хотя, скорее всего, это просто обычные шарики магнетита.

Наука — штука романтичная, но под микроскопом всё решает факт.

Ольга Сергеева