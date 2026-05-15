В Саратовской области новая неделя пройдет с дождями и ростом температуры до +30

Жара придет в регион уже на следующей неделе.

Как сообщают синоптики, к выходным погода должна наладиться.

Сейчас температурный фон ниже климатической нормы, но с середины недели начнёт поступать тепло. Показатели вернутся к норме и превысят её. Ночью по области — от +10 до +15 градусов. Днём в следующую среду — от +20 до +25 (на севере до +16). В четверг — от +22 до +27, в пятницу — от +25 до +30.

В Саратове ночью — от +12 до +14. В среду днём около +18, в четверг до +24, в пятницу около +26.

Ветер юго-восточный и восточный, ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14-19 м/с.

Ольга Сергеева