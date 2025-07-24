В Саратовской области открыли 8 новых площадок для сдачи ГТО

В Саратовской области завершилось строительство 8 новых площадок для сдачи нормативов ГТО. Это стало возможным благодаря реализации на территории региона госпрограммы РФ «Спорт России».

Площадки оснащены всем необходимым для подготовки и выполнения нормативов — от турников и брусьев до беговых дорожек и зоны для прыжков.

Теперь жители региона, независимо от возраста и уровня физической подготовки, смогут заниматься спортом на открытом воздухе, тренироваться и сдавать нормы ГТО в комфортных и безопасных условиях.