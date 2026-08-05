Инвесторы в Саратовской области планируют построить парк развлечений, отель и коворкинги

На заседании Инвесткомитета под председательством губернатора Романа Бусаргина обсудили поиск инвесторов для пяти масштабных проектов в Саратовской области.

Инициативы охватывают туризм, агропром, медицину и культуру. Общий объем инвестиций оценивается в 4,7 млрд рублей, что позволит создать 565 новых рабочих мест.

Ключевым проектом станет круглогодичный тематический парк развлечений на 75 га с гостиницей и инфраструктурой. В аграрном секторе планируется строительство птицефабрики закрытого цикла мощностью 15 тыс. тонн мяса в год.

Также предусмотрена реставрация пяти исторических зданий под коворкинги, арт-хостелы и кинотеатры, а городская баня №1 будет преобразована в спа-центр.