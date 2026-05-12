В Саратовской области подвели итоги молодёжной политики за 2025 год

На заседании комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи депутаты, представители профильного министерства и общественники обсудили реализацию молодёжной политики в регионе в 2025 году.

Отмечалось, что саратовские школьники и студенты активно вовлечены в разные сферы. Особое внимание уделяется патриотическим мероприятиям: волонтёры помогают собирать гуманитарные грузы и поддерживают бойцов специальной военной операции. Эта работа ведётся, в том числе, в рамках направления «Гражданская солидарность и молодёжная политика» народной программы «Единой России».

На базе молодёжных центров работают клубы молодых семей, медиапространства и добровольческие центры. Один из новых центров открыли в конце 2024 года в Балашове (на территории избирательного округа автора) по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Молодёжную тему продолжили и на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике. Там подробно обсудили подготовку кадров по программе целевого обучения для промышленного комплекса региона. Отмечается, что заинтересованность предприятий в высококвалифицированных специалистах позволяет молодым людям планировать будущее и даёт гарантии трудоустройства.

