В Саратове подвели итоги проекта «Сохранение лесов» за текущий год

В Саратовской области с рабочим визитом побывал руководитель Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Валериевич Леонтьев. Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Цель встречи

Ключевой целью поездки стало подведение итогов реализации местного проекта «Сохранение лесов», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Оценивались полученные результаты за текущий год.

В рамках рабочей встречи детально обсудили приоритетные направления развития программы, нацеленной на сбережение лесных богатств региона. Рассмотрели вопросы проведения работ по лесовосстановлению, меры противопожарной безопасности и охрану лесных территорий области. Руководитель Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Валериевич Леонтьев подчеркнул особую важность проекта для Саратовской области, отметив, что он способствует не только восстановлению лесных массивов, но и общему оздоровлению окружающей среды.

Этот визит стал важным этапом в координации работы между федеральными и региональными органами для защиты и восстановления лесов области.

От теории к практике

Далее руководитель департамента посетил лесной питомник в Новобурасском районе. Специалисты представили информацию о состоянии сеянцев и применяемых технологиях выращивания. Значительное внимание было уделено современной технике, используемой в регионе для предотвращения лесных пожаров и ведения лесного хозяйства. Директора лесхозов продемонстрировали возможности имеющихся машин и оборудования.

В Базарно-Карабулакском районе был произведен осмотр участков, предназначенных для лесоразведения. Специалисты оценили итоги текущей работы и качество мероприятий по восстановлению лесных насаждений.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Михайлович Доронин подчеркнул, что объемы восстановления и создания новых лесов в регионе ежегодно увеличиваются, превышая прежние показатели в несколько раз. Благодаря инициативе губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина, эти объемы достигли максимального значения за последние два десятилетия. Также, в связи с расширением работ по лесовосстановлению, увеличена площадь посевов в питомниках, что положительно сказалось на выращивании посадочного материала.

Дуся Иванова