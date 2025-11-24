В Саратовской области за год снизилось количество работающих в малом и среднем бизнесе

Саратовская область столкнулась со снижением количества работников в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно исследованию РИА Новости, основанному на официальной статистике, в 2024 году в этом секторе было занято 371,6 тыс. человек, что составляет 32,4% от общего числа работающих в регионе. Годом ранее этот показатель достигал 385,4 тыс. человек (34,4%).

По доле занятых в МСП Саратовская область занимает 55-е место среди 85 регионов России. Лидерами рейтинга стали Калмыкия (63,1%), Санкт-Петербург (56,9%) и Новосибирская область (53%). Наименьшие значения зафиксированы в Ингушетии (10,9%), Ямало-Ненецком (19,2%) и Чукотском автономных округах (21,2%).

Эксперты отмечают, что уровень развития малого и среднего бизнеса является важным индикатором социально-экономического благополучия региона.

Ольга Сергеева