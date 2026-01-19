В Саратовской области полицейские насчитали 113 преступлений на 10 тысяч человек

В 2025 году в Саратовской области был зафиксирован один из самых низких за последнее время показателей преступности.

Согласно данным МВД и Росстата, на 10 тысяч населения пришлось 113,2 преступных деяния. Этот показатель снизился на 9,6% по сравнению с предыдущим годом.

По итогам рейтинга, составленного РИА Новости, Саратовский регион занял 37-ю позицию среди субъектов РФ — чем ниже место в списке, тем спокойнее криминогенная обстановка.

Наиболее благополучными с точки зрения уровня преступности в 2025 году стали республики Северного Кавказа. В Чечне зарегистрировано 15,8 преступлений на 10 тысяч жителей, в Ингушетии — 37,4, а в Дагестане — 41,6.

В то же время, наиболее сложная ситуация сложилась в Карелии (183,3), Забайкальском крае (180,7) и Республике Алтай (176,6).

Алиса Эай