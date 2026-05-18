В Саратовской области появилась онлайн-карта помощи детям

В Саратовской области запустили «Карту помощи детям».

Детский омбудсмен Юлия Васильева вместе с участниками Детского общественного совета представила инновационный проект «Карта помощи детям Саратовской области». Ресурс обеспечит оперативный доступ к службам поддержки в любом уголке региона.

На интерактивной карте отмечены ключевые учреждения: комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки, центры «Семья», реабилитационные центры, молодёжные клубы и НКО, поддерживающие семьи в трудной жизненной ситуации.

Каждая точка снабжена адресами, телефонами, а для НКО — данными о руководителях и ссылками на соцсети.

«Поддержка находится совсем близко — нужно лишь её отыскать», — подчеркивают создатели проекта.

Виртуальная карта доступна на портале: дети-саратов.рф.

