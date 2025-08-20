В Саратовской области появится новая сыроварня с роботами

Замминистра сельского хозяйства Саратовской области Алексей Молчанов анонсировал новые проекты в животноводстве.

Они направлены на выполнение майских указов президента об увеличении производства агропродукции на 25% к 2030 году.

Ключевые объекты включают новый комплекс на 1200 коров в АО «Племзавод «Трудовой» (Марксовский район) с годовым объемом производства свыше 10 тыс. тонн молока, а также — фермы в АО «Ульяновский» (600 голов) и АО «Мелиоратор» (600 голов), каждая из которых даст дополнительно по 5 тыс. тонн молока в год.

Среди новых проектов — роботизированная ферма ООО «Агрос» (Турковский район) на 1040 голов, ориентированная на производство сыропригодного молока с перспективой строительства сыроварни.

Реализация этих проектов позволит региону значительно нарастить объемы производства молочной продукции.