В Саратовской области предложили создать «Кольцо Губернии» для привлечения туристов

В Саратовской области обсуждается создание нового туристического маршрута, который свяжет ключевые города региона в единое «Кольцо Губернии». Инициатива была озвучена Председателем областной Думы Алексеем Антоновым на выездном заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи, прошедшего 7 августа на базе лечебно-оздоровительного комплекса в Саратове.

Депутаты рассмотрели вопросы реализации в регионе национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.



«У нас есть «Золотое кольцо России», — отметил Алексей Антонов. — Почему бы не создать свой, уникальный маршрут? Региону необходимо максимально использовать туристический потенциал, чтобы гости могли оставаться здесь на несколько дней. Важно продумать интересные точки, маршруты и остановки, а также развивать автоглэмпинг, чтобы обеспечить комфортный отдых для всех категорий туристов».



Предложение спикера областной Думы предполагает активную работу министерства культуры и муниципальных районов по развитию необходимой инфраструктуры для нового туристического кольца.



На заседании были затронуты и другие аспекты развития туризма в регионе. Например, депутат Евгений Ковалев заявил о больших перспективах развития медицинского туризма, учитывая наличие в области санаторно-курортных учреждений, профильных вузов и высококвалифицированных специалистов. Это, по его мнению, может привлечь туристов не только из соседних областей, но и из других стран. Председатель думского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных (ЛДПР) резюмировал, что выделенные региону в рамках нацпроекта средства должны быть эффективно направлены на повышение туристской привлекательности, включая создание новых маршрутов и развитие системы туристской навигации.