В Саратовской области продают за ненадобностью сельский Дом культуры за 27 тысяч рублей

В Поволжье выставили на торги Дом культуры с «уставшим» ремонтом.

В Саратовской области появился необычный лот — бывший сельский Дом культуры. Соответствующее объявление обнаружено на электронной торговой площадке ГИС «Торги». Инициатором продажи выступает местная администрация Пугачевского района.

Согласно опубликованной информации, объект приватизируется по стартовой цене, близкой к символической — всего 27 350 рублей. Желающим побороться за здание необходимо внести задаток в размере 5 470 рублей. Финал торгов намечен на 1 июня, тогда как заявки от претендентов принимаются до 27 мая.

Из технической документации следует, что площадь одноэтажного строения составляет 102 квадратных метра. Несущие конструкции эксперты оценивают как удовлетворительные, а вот внутренняя отделка в большинстве комнат имеет значительный износ. Коммуникации к объекту подведены.

В администрации Заволжского муниципального образования пояснили, что речь идет о старом, давно не эксплуатировавшемся здании очага культуры в селе Каменка.

«Жизнь здесь не остановилась — для сельчан построили современный и более вместительный Дом культуры», — добавили в местной администрации.

По данным районной прессы, нынешний культурно-досуговый центр в Каменке распахнул свои двери для посетителей в конце 2023 года.

Ольга Сергеева