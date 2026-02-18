В Саратовской области продолжается набор в войска беспилотных систем

ветераны СВО призывают защищать Родину с новыми технологиями.

В регионе продолжается набор на военную службу по контракту в войска беспилотных систем. Своим опытом службы в бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» поделился ветеран специальной военной операции Сергей Драгунов, призвав земляков встать на защиту Родины. Об этом рассказал ТГ-канал «Время Саратовское Z».

По словам ветерана, еще в бытность волонтером он освоил работу с гражданскими дронами, а с началом СВО принял решение добровольно подписать контракт. В зоне спецоперации Сергей Драгунов выполнял задачи по аэроразведке и воздушной поддержке артиллерийских подразделений. Он подчеркивает, что сегодня на передовой активно внедряются передовые технологии, и возможности для службы стали еще шире.

«Занимались аэроразведкой, оказывали воздушную поддержку артиллерии. В настоящее время на территории проведения СВО активно внедряются новые технологии. Сегодня каждый может встать на защиту Родины, заключив контракт для службы в войсках беспилотных систем», — рассказал ветеран.

Для прохождения службы требуются специалисты различных профилей:

Операторы БПЛА;

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО);

IT-специалисты и связисты;

Саперы, медики и водители.

Для военнослужащих предусмотрено заключение контракта сроком на 1 год с возможностью увольнения. С учетом всех выплат саратовцы могут получить за первый год службы от 5,2 млн рублей.

Уточнить информацию о заключении контракта можно по телефонам: 8 (8452) 38-19-20 или 117, а также в районных военкоматах и областном пункте отбора на военную службу по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36.

Ольга Сергеева