В Саратовской области продолжили дорожать овощи в конце января

В регионе продолжается рост цен на овощи.

По информации Саратовстата, в конце января наиболее значительно подорожали огурцы — на 4,2%.

Также отмечено удорожание томатов на 3% и картофеля на 2,6%. В меньшей степени выросли цены на морковь и капусту (на 1,7%), а также на лук и свёклу (на 1,2%).

Стоимость детских молочных смесей и макаронных изделий снизилась на 1,2%.

Ряд социально значимых продуктов сохранил прежнюю стоимость. Цены на баранину, кефир, сыр, хлеб, соль, муку, рис и гречку за неделю не изменились.

Ольга Сергеева