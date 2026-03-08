В Саратовской области простились с погибшими в СВО бойцами

В районах Саратовской области проводили в последний путь четверых бойцов, павших на фронте.

Траурные мероприятия состоялись на текущей неделе, информацию подтвердили представители местных администраций.

Житель поселка Озинки Аманжол Дарменов родился в июне 1990-го. После окончания школы отслужил срочную, позже заключил контракт, а в последнее время трудился вахтовиком в столице и Самаре. Был активным спортсменом. Решение участвовать в спецоперации принял самостоятельно. Удостоен посмертно двух ведомственных наград — медали «За храбрость» II степени и знака отличия «Участнику СВО».

Тоже добровольцем отправился на передовую Олег Елеулов из Краснокутского района. Гвардии рядовой 1973 года рождения руководил штурмовым подразделением. Дата гибели — 17 марта прошлого года.

О жизни Владимира Сосина из Лысогорского района и Игоря Беспалова из Красноармейского района известно меньше — чиновники не приводят деталей биографии. Сообщается только, что проститься с земляками жители смогли на этой же неделе.

Ольга Сергеева