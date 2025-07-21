В Саратовской области разрешат охотиться на волков с 1 августа до весны

В Саратовской области откроется сезон охоты на волков.

С 1 августа 2025 года в регионе стартует разрешат охотиться на волков. Разрешения на отстрел хищников будут выдаваться до 31 марта 2026 года.

По данным регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, в предстоящем сезоне охотники смогут добыть 24 волка — такая квота установлена для общедоступных охотничьих угодий.

Количество разрешений будет зависеть от текущей численности популяции.

Желающим принять участие необходимо своевременно подать заявки и строго соблюдать правила охоты, чтобы не нарушать баланс в природной среде.