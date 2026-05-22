В Саратовской области реализуют крупный инвестпроект для высокоскоростной магистрали

В Балаковском районе начали выпускать 150-метровые рельсы для высокоскоростной магистрали.

Предприятия металлургического кластера в Балаковском районе производят рельсы длиной 150 метров, сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Как уточнили в ведомстве, данная продукция предназначена для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Реализация проекта осуществляется в рамках крупной инвестиционной инициативы на территории муниципального района.

Ольга Сергеева