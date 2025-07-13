В Саратовской области рухнувшее на аллее Героев дерево оборвало провода

Шквал в городе Балаково Саратовской области повалил деревья и оборвал ЛЭП.

В воскресенье 13 июля здесь разыгралась сильная гроза с ураганным ветром. Порывы до 28 м/с вырвали с корнем дерево на аллее Героев (ул. Факел Социализма). Ствол рухнул на линии электропередач, вызвав их обрыв.

Как сообщили горожане в соцсетях, в результате оказались повреждены коммуникации.

Рабочие «Комбината благоустройства» оперативно выехали на место. Пострадавших нет.

Глава района Сергей Барулин призвал жителей сообщать о ЧП в ЕДДС по телефонам: 39-00-14 или 39-00-34.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об опасной погоде в регионе.