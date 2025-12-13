В Саратовской области с больницы ураганным ветром сорвало часть кровли

Крыша лечебного корпуса была повреждена в результате сильного ветра в одной из больниц города Энгельс.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Вследствие непогоды произошел частичный срыв кровельного покрытия на здании лечебного корпуса Энгельсской городской клинической больницы № 1. Системы энерго- и теплоснабжения функционируют в штатном режиме. Прием граждан осуществляется в полном объеме», — пояснили в ведомстве.

По данным министерства дорожного хозяйства области, территория региона подверглась воздействию метелей и снегопадов, скорость ветра местами достигает 20 метров в секунду и более.

В связи со сложными погодными условиями в Саратове был объявлен режим повышенной готовности.

Наталья Мерайеф