В Саратовской области с начала лета на пожарах погибли 15 человек и 33 пострадали

В Саратовской области с начала июня текущего года было зарегистрировано приблизительно 1,4 тысячи случаев возгораний.

Согласно официальным данным областного главка МЧС, эти инциденты унесли жизни 15 человек, включая двух несовершеннолетних, а также стали причиной травм 33 человек.

Более половины всех зафиксированных случаев — свыше 700 — составили палы сухой растительности и бытовых отходов.

Специалисты спасательного ведомства добавили, что основными причинами бытовых пожаров стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования и пренебрежение нормами пожарной безопасности.