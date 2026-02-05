В Саратовской области сильно опасаются разноса борщевика Сосновского

Россельхознадзор заявил об отсутствии борщевика Сосновского в Саратовской области.

Опасный инвазивный сорняк борщевик Сосновского, массово захвативший земли в соседних регионах, пока не обнаружен в Саратовской области. Об этом сообщил начальник отдела земельного надзора регионального управления Россельхознадзора Вадим Яхтин.

«Нам неизвестны факты произрастания борщевика в Саратовской области. Но мы знаем, что он есть в других регионах, севернее нас. Мы отслеживаем в постоянном режиме [семена сорняка в поставках растительной продукции]», — подчеркнул представитель ведомства.

Борщевик Сосновского, изначально произраставший на Кавказе, был завезен в центральные регионы России в советское время для использования в качестве кормовой культуры. Растение стремительно дичало и распространялось, вытесняя местную флору. Его сок вызывает сильные химические ожоги на коже человека и опасен для животных.

Для предотвращения проникновения сорняка в область Россельхознадзор осуществляет постоянный мониторинг семенного материала и растительной продукции, поступающей из других регионов.

Ольга Сергеева