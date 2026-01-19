В Саратовской области синоптики обещают скорое потепление и снежные осадки

Во вторник, 20 января, в Саратовской области сохранится переменная облачность с незначительным повышением температуры.

Днём ожидается от -11 до -6 градусов.

В отдельных районах возможны слабые снегопады, туман и гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Ночные температуры составят -14…-9°, местами в низинах до -19°.

По данным Гидрометцентра, текущие показатели на 7-12 градусов ниже сезонной нормы. Однако в ближайшие дни начнётся постепенное потепление, и аномалия сократится до 1-3 градусов.

Ольга Сергеева