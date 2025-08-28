В Саратовской области сообщили о гибели шести участников спецоперации

В Саратовской области подтвердили гибель еще шести участников СВО.

С фронта не вернулись двое саратовцев — Антон Туманов и Роберт Долгов, а также Евгений Кадралиев и Юрий Ишин из Балашовского района, Александр Бекетов и Давид Калайджян из Марксовского района.

Кадралиев и Ишин служили по контракту. Бекетов, рядовой и выпускник местного техникума, будет похоронен в селе Чкаловка. Прощание с рядовым Калайджяном пройдет в Орловском.

Биографии Туманова и Долгова не раскрываются.

Специальная военная операция продолжается на территории Украины и приграничье 4-й год. Общее число погибших военных ВС РФ засекречено.