В Саратовской области составят перечень отчужденных соцобъектов для возможного возвращения в госсобственность

В Саратовской области сформируют перечень отчужденных объектов недвижимости, имеющих потенциальные шансы на возвращение в государственную или муниципальную собственность.

Этим займется рабочая группа, созданная в Саратовской областной Думе.

Председатель регионального парламента Алексей Антонов подчеркнул приоритет возвращения в общественное пользование объектов, утративших свое первоначальное назначение.

«Поставил задачу собрать информацию, проанализировать, о каких объектах недвижимого имущества может идти речь. На уровне Думы подняли вопрос о законности приватизации некоторых объектов, продолжим эту работу, чтобы получить точную оценку по всем, я подчеркиваю, муниципалитетам», — заявил Антонов.

Он акцентировал внимание на стратегическом фокусе работы: «В первую очередь внимание депутатского корпуса приковано к бывшим объектам социальной сферы, которые, попав в частные руки, стали для нерадивых владельцев балластом и постепенно пришли в упадок, утратив свою первоначальную роль и ценность, с которой когда-то служили обществу».

Депутат Юлия Литневская привела яркий пример по своему избирательному округу.

«Полвека назад, в 1975 году, в Энгельсе открылся Дворец культуры, получивший гордое имя «Строитель». Полностью оправдывая свой статус, с просторнейшим залом, мраморным холлом, удобными помещениями для кружковой работы, он был настоящим центром развития детей, молодежи, точкой притяжения. И конечно не может не расстраивать, что нерадивыми собственниками дворец превращен в место проходных ярмарок, сдается в аренду по квадратным метрам. Мы видим, как в наши дни преображаются учреждения, участвующие в национальных проектах и госпрограммах. Нельзя допустить, чтобы деградировал этот объект, некогда гордость города. И может быть, именно в юбилейный год 50-летия «Строителя» должно быть принято судьбоносное решение о его возвращении в госсобственность?» — выступила депутат.

Депутат Гагик Киракосян указал на ситуацию с бывшим кинотеатром «Космос» в Балаково.

«Здание кинотеатра было передано муниципалитетом коммерческой организации практически бесплатно, точнее за минимальную сумму денег», — возмутился Киракосян, указывая на сомнительность сделки.

Он продолжил: «После этого культурный объект превратился в площадку для сдачи в аренду помещений. Вначале там разместили секцию по боксу, но позже для новых владельцев «Космос» перестал приносить выгоду, они забросили здание и перестали поддерживать его состояние. Кинотеатр перестал функционировать, все помещения находятся в запустении, здание обветшало и стало разрушаться. Хотелось бы и привлечь внимание местных депутатов, чтобы не замалчивали вопросы необоснованного перехода права собственности муниципальных учреждений в городе».

Ожидается, что заседание рабочей группы Саратовской областной Думы состоится уже на следующей неделе. Депутаты совместно с правоохранительными и надзорными структурами намерены изучить перспективы возвращения общественно значимых активов в собственность региона для их последующего восстановления и использования на благо жителей. Кроме того, прорабатываются законодательные решения, чтобы не допустить утраты таких активов в дальнейшем.